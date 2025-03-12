В Иерусалиме полиция снова провела обыск в книжном магазине

Израильская полиция снова провела обыск в книжном магазине Educational Bookshop в Иерусалиме и задержала одного из владельцев и управляющего

Израильская полиция снова провела обыск в книжном магазине Educational Bookshop в Иерусалиме и задержала Имадa Муну, одного из владельцев и управляющего. Позже его освободили. Первый обыск прошел в феврале, тогда были изъяты книги, которые касаются палестино-израильского конфликта, а владельцы были задержаны и позже освобождены.

Магазин, которым совместно владеют Махмуд Муна и его племянник Ахмад, входит в сеть из трех книжных. Он специализируется на литературе на арабском и английском языках, включая книги по истории Иерусалима и палестино-израильскому конфликту. Вся продукция официально ввозится в Израиль и проходит проверку властей.

Махмуд Муна должен был выступить сегодня, 12 марта, на Лондонской книжной ярмарке с лекцией об ответственном книгоиздании в условиях конфликта. После ареста брата он планировал участвовать в мероприятии удаленно, но после его освобождения решил приехать лично.

Махмуд и Ахмад были задержаны 9 февраля 2025 года. Тогда полиция изъяла несколько десятков книг. Изначально им предъявили обвинения в «поддержке и подстрекательстве к терроризму», но позже их переквалифицировали в «нарушение общественного порядка». По данным на 11 февраля, обоих освободили без предъявления обвинений.

Эксперты отмечают, что обыски и аресты сотрудников книжного магазина вызывают серьезные опасения за свободу слова. Они указывают, что ситуация особенно тревожна на фоне международных событий и в преддверии крупных книжных ярмарок. Представители отрасли считают, что каждый случай давления на издателей, продавцов и библиотекарей требует широкой огласки, так как угрожает свободе распространения информации.

Израильская полиция пока не комментировала ситуацию. Представители English PEN также не сделали официальных заявлений.

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Екатерина Петрова