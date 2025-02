Арест владельцев книжного магазина в Восточном Иерусалиме вызвал международный резонанс

Во время обыска были изъяты десятки книг, а владельцы магазина, Махмуд Муна и его племянник Ахмад Муна, задержаны

В воскресенье, 9 февраля, израильская полиция провела рейд в книжном магазине Educational Bookshop в Восточном Иерусалиме, пишет газета The Guardian. Во время обыска были изъяты десятки книг, а владельцы магазина, Махмуд Муна и его племянник Ахмад Муна, задержаны. Первоначально их обвинили в «поддержке терроризма», но позже обвинение изменили на «нарушение общественного порядка». После двух дней задержания суд постановил перевести их под домашний арест на пять дней и запретил посещать магазин в течение 20 дней.

Educational Bookshop был основан в 1984 году и специализируется на продаже книг на арабском и английском языках по истории Иерусалима и палестино-израильскому конфликту. Магазин давно стал культурным центром для местных жителей, туристов и дипломатов. На момент рейда сотрудники полиции использовали Google Translate для проверки содержания книг. По словам брата Махмуда, Мурада Муны, полиция изъяла книги с изображением палестинского флага, а также экземпляры изданий, таких как From the River to the Sea, Gaza in Crisis Ноама Хомского и газету Haaretz.

Рейд вызвал волну возмущения среди правозащитников и международного сообщества. Дипломаты из девяти стран, включая Германию и Великобританию, присутствовали на судебных слушаниях. Посол Германии Штеффен Зайберт выразил обеспокоенность и назвал семью Муна «миролюбивыми палестинцами, открытыми для диалога». Правозащитные организации заявили, что действия полиции направлены на подавление свободы слова и культурной идентичности палестинцев. Представители группы B’Tselem подчеркнули, что подобные меры вызывают страха среди интеллектуалов.

Адвокат задержанных Нассер Одех назвал аресты «опасным прецедентом» и указал на их связь с историей подавления образования в регионе. Он отметил, что полиция изъяла около 40 книг, но не смогла предоставить список названий или авторов. По его словам, такие действия нарушают права на свободу выражения мнений.

Семья Муна заявила о намерении как можно скорее возобновить работу магазина. На следующий день после рейда магазин вновь открыл двери для посетителей. Многие местные жители и туристы пришли поддержать владельцев покупкой книг. Представители издательств Saqi Books и Interlink Publishing осудили действия полиции, назвав их атакой на культуру и свободу чтения.

Екатерина Петрова