«Рубин» назвал состав на игру против «Урала» в Кубке России

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч в Екатеринбурге против «Урала» в рамках Кубка России в Пути регионов. Тренерский штаб Рашида Рахимова внес пару изменений по сравнению с игрой чемпионата со «Спартаком» (2:1).

Лучший бомбардир команды Мирлинд Даку остался в запасе «Рубина». Хотя форвард пропустит следующий матч казанцев в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за удаления в игре со «Спартаком». Вместо него в атаке появится Марвин Чуни, которому из глубины будет помогать Валентин Вада.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воротах сыграет Артур Нигматуллин, а защитник Дмитрий Кабутов остался в числе запасных.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Рожков, Вуячич, Грицаенко, Ашурматов, Безруков — Иву, Зотов, Чумич, Вада — Чуни.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Уралом» и «Рубином» в Екатеринбурге в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 16.00 по московскому времени. Проигравшая команда вылетает из нынешнего розыгрыша Кубка России.

В последний раз «Рубин» побеждал в Кубке России в сезоне-2011/12. В финале турнира казанцы обыграли московское «Динамо» со счетом 1:0, а игра проходила на стадионе в Екатеринбурге.

Зульфат Шафигуллин