Сборная России по мини-футболу может сыграть с Афганистаном на KazanForum

Фото: Динар Фатыхов

Афганистан предложил сборной России по мини-футболу провести товарищеский матч. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

По его словам, предложение поступило от федерации футбола Афганистана, и матч может состояться во время KazanForum, который пройдет с 13 по 18 мая этого года.

На данный момент сборная России по мини-футболу занимает восьмое место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная Афганистана находится на 30-й позиции. Это может стать интересным событием для зрителей и участников форума.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» включили в программу мероприятий, посвященных объявлению Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году. Помимо форума, в календарь событий войдут традиционные для республики мероприятия:

«Изге Болгар жыены»;

кинофестиваль «Алтын минбар»;

конференция министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Анастасия Фартыгина