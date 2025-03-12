В Казани задержали мошенника, обманувшего пенсионерок на 250 тысяч рублей

Фото: Василий Иванов

В Казани задержали мужчину из Омской области, который обманул пенсионерок на 250 тыс. рублей. Он представлялся курьером и выманивал деньги, рассказывая о ДТП с их родственниками. Об этом сообщили в мэрии города.

По информации следствия, мошенник позвонил пенсионерке из Московского района и сообщил ей о якобы аварии с племянницей. Женщина поверила незнакомцу и передала курьеру 100 тыс. рублей — все свои сбережения. В тот же день аналогичным образом пострадала 84-летняя жительница Казани, отдавшая аферистам 150 тыс. рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

После того как обе потерпевшие поговорили с родными, они поняли, что стали жертвами мошенничества и обратились в полицию. Стражи порядка быстро установили личность курьера. Им оказался уроженец Омской области 2006 года рождения. Он признал свою вину и рассказал, что получал небольшой процент от украденных сумм.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, следствие продолжается.

Анастасия Фартыгина