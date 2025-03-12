В Бразилии вырубили километры леса Амазонии для строительства дороги к климатическому саммиту

Фото: Динар Фатыхов

В Бразилии началась вырубка охраняемых тропических лесов Амазонии. Это делается для строительства шоссе, которое соединит город Белен с местом проведения климатического саммита COP30 в ноябре 2025 года. Ожидается, что на саммит приедут около 50 тыс. участников. Об этом сообщили в «Известиях».

Хотя власти обещают создать специальные переходы для диких животных, многие местные жители и защитники природы выражают недовольство. Они считают, что вырубка лесов противоречит самой идее саммита, который должен быть посвящен борьбе с изменением климата.

По проекту, вдоль новой дороги будут высажены деревья, чтобы создать видимость сохраненного леса. В настоящее время экскаваторы работают над подготовкой лесной подстилки для покрытия дороги, которая пройдет через охраняемую территорию.

Анастасия Фартыгина