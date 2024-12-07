Доходы бюджета Казани планируется увеличить на 2 млрд рублей

Фото: Елизавета Пуншева

В этом году доходы бюджета Казани планируется увеличить до 49,8 млрд рублей, а расходы — до 56,2 млрд рублей. Проект решения Казгордумы находится на антикоррупционной экспертизе.

Как следует из документа, доходы в размере 48 млрд рублей поднимут на 1,8 млрд рублей — до 49,8 млрд. Расходы увеличат с 54,5 млрд до 56,2 млрд рублей. При этом дефицит городского бюджета в размере 6,45 млрд рублей уменьшится до 6,38 миллиарда. Планируется, что он будет покрыт из остатков средств бюджета на начало года.

Ранее «Реальное время» рассказало, что бюджет Татарстана на следующие 2 года претерпит изменения. В 2025 году доходы и расходы увеличатся на 105,4 млн, в 2026-м — на 110,6 млн, а дефицит останется прежним.

Таким образом, прогнозируемые показатели республики составят:

2025 год: доходы — 403,69 млрд, расходы — 416,19 млрд, дефицит — 12,49 млрд;

2026 год: доходы — 427,51 млрд, расходы — 446,38 млрд, дефицит — 18,8 млрд.



Елизавета Пуншева