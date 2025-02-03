В Госдуму внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах

Фото: Максим Платонов

В Госдуме России внесли законопроект, который обязывает маркетплейсы размещать товары отечественного производства в первых 15 позициях своих каталогов и результатах поиска. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроект требует от торговых компаний и владельцев агрегаторов информации обеспечить видимость российских товаров на высоких позициях. По мнению авторов инициативы, это поможет поддержать отечественных производителей, повысить конкурентоспособность российских товаров и, как следствие, увеличить занятость и налоговые поступления в бюджеты разных уровней.

Критерии для определения товаров, относящихся к категории отечественного производства, будут установлены правительством страны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дмитрий Гусев, один из авторов законопроекта от партии «Справедливая Россия — За правду», подчеркнул, что данная инициатива направлена на поддержку местного производителя и укрепление экономики страны.

— При каждом поиске в топе только отечественная продукция. Покупая ее, каждый из нас вносит вклад в будущее страны, — заявил он.

Напомним, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законодательно обязать маркетплейсы ввести функцию самозапрета для граждан на покупки товаров.



Анастасия Фартыгина