Мошенники начали использовать тему самозапрета на кредиты для обмана граждан

Фото: Реальное время

Мошенники активно внедряют тему самозапрета на кредиты в свои схемы, чтобы получить доступ к услугам на портале «Госуслуги». Об этом сообщила Алла Храпунова, эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка», передали в РИА «Новости».

С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Этот закон был разработан для защиты граждан от мошенничества, включая выдачу кредитов без их согласия. Однако Храпунова сообщила, что мошенники уже начали использовать эту новацию в своих схемах.

— Некоторые граждане, которые установили самозапрет, сообщают нам, что злоумышленники пытались убедить их в необходимости досрочно погасить все обязательства и предлагали помощь в снятии самозапрета, — рассказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт также пояснила, что мошенники могут представляться сотрудниками «Госуслуг», представителями бюро кредитных историй или службой поддержки банков, предлагая помощь в подключении самозапрета.

— Они могут также утверждать, что на жертву наложено самоограничение по технической ошибке, — добавила Храпунова.



Анастасия Фартыгина