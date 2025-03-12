Сегодня в Татарстане потеплеет до +7 градусов

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный 6–11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов. В Казани ожидается от +4 до +7 градусов.

Напомним, уже в середине недели ожидается потепление и установление устойчивой плюсовой температуры. В других регионах Приволжского федерального округа также прогнозируется повышение температуры, что может привести к активному таянию снега и необходимости подготовки к паводковому периоду.