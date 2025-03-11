Ильясу Камалу присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан»

Художественному руководителю и главному дирижеру оркестра театра Тинчурина, лауреату Республиканской премии имени Мусы Джалиля Ильясу Камалу присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан».

Указ о присвоении звания за большой вклад в развитие музыкального искусства и плодотворную творческую деятельность подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

С 2014 года Камал работал солистом-лектором в Татарской государственной филармонии, выступал с концертами по России. В 2017 году он вступил в Союз композиторов России и Татарстана. В 2019 году прошел стажировку в Казанской консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования под руководством Айдара Яруллина. А в октябре 2019 года его назначили главным дирижером Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

Помимо этого, с декабря прошлого года он назначен председателем Союза композиторов Республики Татарстан.

Рената Валеева