Ильяс Камал назначен председателем Союза композиторов Татарстана

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра театра Тинчурина, лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камал назначен председателем Союза композиторов Республики Татарстан.

Его предшественником на этом посту был Рашид Калимуллин, который руководил творческим объединением на протяжении 35 лет.



С 2014 года Камал работал солистом-лектором в Татарской государственной филармонии, выступал с концертами по России. В 2017 году он вступил в Союз композиторов России и Татарстана. В 2019 году прошел стажировку в Казанской консерватории по классу оперно-симфонического дирижера под руководством Айдара Яруллина. А в октябре 2019 года его назначили главным дирижером Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.