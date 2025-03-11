В Джидде завершился первый раунд переговоров между Украиной и США

Фото: Максим Платонов

В городе Джидда завершился первый раунд переговоров между делегациями Украины и США. Переговоры, начавшиеся 11 марта, проходят в Саудовской Аравии. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.



Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил факт проведения первого раунда в своем телеграм-канале, лаконично написав: «Работа продолжается».

Позднее журналист CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила в социальной сети X о возобновлении переговоров после перерыва, подчеркнув, что процесс еще не завершен.

Реальное время / realnoevremya.ru

На вопрос телеканала CNN о ходе переговоров советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ответил: «Продвигаемся».

Американскую делегацию на переговорах возглавляет госсекретарь Марко Рубио, украинскую — Андрей Ермак. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский также находится в Саудовской Аравии, однако в самих переговорах не участвует.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака беспилотников на Москву стала сигналом Западу о безумии Киева и свидетельствует о военных успехах России. Нападение произошло в день визита генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Москву и накануне переговоров в Джидде между делегациями Украины и США.

Рената Валеева