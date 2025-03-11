В Госдуму внесен законопроект о продлении эксперимента по исламскому банкингу

Фото: Максим Платонов

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий продление эксперимента по исламскому банкингу на три года. Информация об этом появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такой банкинг имеет ряд специфических ограничений, в частности запрет на выплату процентов и осуществление сделок в определенных секторах экономики.

— Пилотный проект партнерского финансирования был запущен в сентябре 2023 года на территории четырех регионов — Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана. Теперь эксперимент будет продлен до сентября 2028 года, — сообщил депутат в своем телеграм-канале.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Будем оттачивать инструментарий партнерского финансирования и повышать его привлекательность в том числе для иностранных инвесторов из стран — членов Организации исламского сотрудничества, — заявил глава комитета.

Помимо продления срока действия эксперимента, законопроект предусматривает расширение перечня разрешенных операций для участников, включая открытие и ведение банковских счетов для физических и юридических лиц, осуществление денежных переводов, а также взаимное страхование имущественных интересов, сообщил Аксаков.

Законопроект также предполагает создание механизма разработки и утверждения стандартов партнерского финансирования комитетом по стандартам, создаваемым ассоциацией кредитных организаций с привлечением участников эксперимента. Разработанные стандарты должны быть представлены на согласование в Банк России в пределах его компетенции. Кроме того, документ вводит требования к рекламе деятельности участников эксперимента, как указано в пояснительной записке.

Рената Валеева