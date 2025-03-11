Центробанк России фиксирует признаки замедления инфляции в России

Фото: Дарья Пинегина

В России формируется тренд на замедление инфляции, однако его устойчивость пока не подтверждена, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды».

— Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам, — отмечают аналитики ЦБ.

В материалах подчеркивается, что, несмотря на некоторое замедление, по сравнению с пиковыми значениями ноября и декабря, в январе — феврале сохранялись высокие темпы роста потребительских цен. Устойчивость дальнейшего замедления инфляции остается под вопросом, поскольку спрос в экономике остается высоким, несмотря на замедление роста кредитования.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бюллетень также отмечает, что денежная масса продолжает быстро расширяться, что обусловлено совместным влиянием роста кредитования и бюджетного дефицита.



Рената Валеева