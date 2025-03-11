Роспотребнадзор исключил риск распространения вируса Эбола в России

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Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков распространения вируса Эбола в России, несмотря на сообщения о вспышке лихорадки в Уганде. Об этом пишет «Интерфакс».

Ведомство напомнило, что 30 января 2025 года Минздрав Уганды объявил о вспышке вируса Эбола-Судан. Первым заболел медицинский работник, скончавшийся 29 января в столице страны. 1 марта появилась информация о смерти четырехлетнего ребенка.

— Риски распространения инфекции на территории России в настоящее время исключены, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ведомстве отметили, что на пунктах пропуска через государственную границу функционирует автоматизированная информационная система «Периметр», позволяющая выявлять граждан с симптомами инфекционных заболеваний. Также разработаны диагностические наборы для выявления генетического материала вируса Эбола и тест-системы для определения антител.

Вместе с тем Роспотребнадзор предупреждает, что на данный момент отсутствуют одобренные лекарства и вакцины для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола-Судан. Гражданам России, планирующим поездки в Уганду, рекомендовано учитывать эпидемиологическую ситуацию и соблюдать меры предосторожности.

Рената Валеева