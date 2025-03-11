Из-за атаки БПЛА 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы

Фото: Максим Платонов

В результате утренней атаки украинских беспилотных летательных аппаратов 83 самолета были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Данные были озвучены на совещании под председательством замминистра транспорта Владимира Потешкина с участием представителей Росавиации, авиакомпаний и аэропортов.

Для обеспечения безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов не обслуживали рейсы более 4 часов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Потешкин призвал авиакомпании усилить работу кол-центров для оперативного информирования пассажиров об изменениях в расписании, а также оказывать содействие в возврате и переоформлении билетов в случае задержек по объективным причинам.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число беспилотных летательных аппаратов, которые были уничтожены при атаке на столицу, достигло 73. Погибло три мирных жителя.

Рената Валеева