Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству самозапретов на кредиты

Самым старшим заявителем стал 103-летний гражданин

Фото: Мария Зверева

За первые десять дней работы сервиса самозапрета на кредиты на портале «Госуслуги» жители России подали 5 млн заявлений. Об этом сообщили в Минцифры страны.

Сервис был запущен 1 марта и позволяет гражданам запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях либо ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО.

Около 90% россиян выбирают полный запрет. Самым старшим заявителем стал 103-летний гражданин.

Татарстан входит в топ-10 регионов по количеству поданных заявлений — жители республики отправили 135 тысяч заявок на самозапрет. Лидерами по активности стали Москва (951 тыс. заявлений) и Санкт-Петербург (388 тыс.).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сервис создан для защиты от мошеннических действий, и в кредитной истории заявителя появляется специальная отметка о самозапрете. Снять ограничение можно в любой момент через портал «Госуслуги».

Рената Валеева