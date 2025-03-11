В Татарстане 12 марта ожидается ухудшение погодных условий

Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий 12 марта.

На территории республики местами ожидается гололед и туман, в том числе в Казани, ночью и утром, а также сильный ветер до 15 м/с ночью и днем.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, после перекрытия абсолютного температурного максимума 9 марта Казань готовится к устойчивому потеплению на этой неделе. В других регионах Приволжского федерального округа также прогнозируется повышение температуры, что может привести к активному таянию снега и необходимости подготовки к паводковому периоду.

Рената Валеева