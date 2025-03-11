В Татарстане 12 марта ожидается ухудшение погодных условий
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий 12 марта.
На территории республики местами ожидается гололед и туман, в том числе в Казани, ночью и утром, а также сильный ветер до 15 м/с ночью и днем.
Напомним, после перекрытия абсолютного температурного максимума 9 марта Казань готовится к устойчивому потеплению на этой неделе. В других регионах Приволжского федерального округа также прогнозируется повышение температуры, что может привести к активному таянию снега и необходимости подготовки к паводковому периоду.
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