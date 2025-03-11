Кабутов отправился с «Рубином» в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» отправился в Екатеринбург на матч плей-офф Кубка России против «Урала». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Вместе с командой на выездной матч отправился защитник Дмитрий Кабутов. Футболист получил травму по ходу предыдущей игры «Рубина». После матча со «Спартаком» Кабутов покидал «Ак Барс Арену» с лонгеткой на руке.

Матч между «Уралом» и «Рубином» состоится 12 марта в Екатеринбурге в 16.00 по московскому времени. Проигравшая команда завершит свое выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России.

В воскресенье «Рубин» обыграл в Казани «Спартак» со счетом 2:1. Дублем в составе казанцев отличился Мирлинд Даку.

Зульфат Шафигуллин