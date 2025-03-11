В московских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Максим Платонов

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в Нижнем Новгороде (Стригино) и Ярославле (Туношна) были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, что остается главным приоритетом.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число беспилотных летательных аппаратов, которые были уничтожены при атаке на столицу, достигло 73. В результате атаки, начавшейся в 4 часа утра, дроны нанесли ущерб нескольким многоэтажкам в Подмосковье. На данный момент сообщается об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово.



Следком России завел уголовное дело в связи с массированными атаками беспилотных летательных аппаратов на московский регион, в результате которых есть погибший и пострадавшие.

Анастасия Фартыгина