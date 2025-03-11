В Казани лишь 2,5% всех квартир в новостройках доступны для семей с двумя детьми

Фото: Динар Фатыхов

«Яндекс Недвижимость» провела исследование и выяснила, какие квартиры в новостройках Казани можно приобрести с использованием семейной ипотеки и маткапитала в качестве первоначального взноса. В этом году маткапитал был проиндексирован на 9,5%, и его сумма за рождение одного ребенка составляет более 690 тыс. рублей, а за двоих — 912 тыс. рублей.

Минимальный первоначальный взнос по программе семейной ипотеки в 2025 году составляет 20% от стоимости квартиры. Это означает, что семья с одним ребенком может использовать маткапитал для покупки квартиры стоимостью около 3,5 млн рублей, а семья с двумя детьми — на сумму около 4,6 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среднем по российским мегаполисам только 4,3% квартир в новостройках подходят под бюджет семей с одним ребенком. Для семей с двумя детьми этот показатель значительно выше — 17%. Однако в Казани ситуация иная: лишь 2,5% всех квартир в новостройках доступны для семей с двумя детьми, и предложения в основном представлены в сегменте студий и однокомнатных квартир.

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», уточнил, что использование маткапитала для улучшения жилищных условий становится все более популярным.

— Сохранение льготной программы семейной ипотеки стимулирует спрос на новое жилье. Во многих регионах материнского капитала достаточно, чтобы полностью покрыть минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке, — добавил он.



Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает программу маткапитала до 31 декабря 2030 года. Это решение позволит около 5 млн семей получить право на материнский капитал в период с 2027 по 2030 год.

