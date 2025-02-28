В России продлили программу материнского капитала до 2030 года

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает программу маткапитала до 31 декабря 2030 года. Это решение позволит около 5 млн семей получить право на материнский капитал в период с 2027 по 2030 год. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.

Ранее программа действовала до конца 2026 года. Теперь, благодаря новым поправкам, семьи, в которых родится второй или последующий ребенок, смогут воспользоваться этой мерой господдержки. С 1 января 2020 года маткапитал также выдается при рождении первого ребенка.

Сумма маткапитала в 2024 году составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго. Ожидается, что реализация продленной программы потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 2,7 трлн рублей.



Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой разработать отечественный минивэн, предназначенный для семейного использования. Такое заявление он сделал в интервью RT, комментируя доклад Общественной палаты и Росстата о мерах поддержки многодетных семей.

Анастасия Фартыгина