Госдума предложила законопроект о запрете нестандартных имен для детей

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты Госдумы России разработали законопроект, который ограничивает использование нестандартных имен для новорожденных. Инициатива предполагает создание закрытого списка разрешенных имен, защищающих детей от потенциально неприемлемых наименований, таких как «Пельмень», «Стол» и «Тумбочка». Об этом сообщил ТАСС.

Первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что работа над законопроектом ведется совместно с Минюстом. Она подчеркнула необходимость защиты прав ребенка, отметив, что изначальная концепция заключалась в запрете имен, приписываемых к другому полу.

— Мы должны защитить детей от имен, которые могут вызвать насмешки и травлю, — подчеркнула Буцкая в эфире своего телеграм-канала. По ее словам, важно обеспечить возможность выбора имени, но в пределах, защищающих интересы самого ребенка.

Также депутат прокомментировала предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о праве детей на смену имени до 18 лет: «Необходимо тщательно подходить к этому вопросу и не допустить, чтобы дети переименовывали себя в неподобающие имена».

Законопроект находится на завершающей стадии разработки и готов к внесению в Госдуму.

Напомним, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели на один час.



Анастасия Фартыгина