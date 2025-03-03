Сихарулидзе предрек скорое снятие санкций с российских спортсменов

Фото: Руслан Ишмухаметов

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе предрек скорое возвращение россиян на международные соревнования. Функционер считает, что скоро санкции в отношении российских спортсменов снимут.

— Я почему-то думаю, что вообще всех наших российских спортсменов скоро допустят до участия во всех международных соревнованиях. Я в это правда верю и думаю, что ждать уже недолго. У меня такое чувство, ощущение, что все же разум скоро восторжествует, — заявил Сихарулидзе в интервью «Радио России».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российские спортсмены были отстранены от большинства международных турниров весной 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. В декабре прошлого года стало известно о допуске фигуристов и конькобежцев из России к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2026.



Сихарулидзе в феврале был избран президентом Федерации фигурного катания России. Прежний глава ФФККР Александр Горшков умер в ноябре 2022 года.

Зульфат Шафигуллин