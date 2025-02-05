Володин назвал USAID «криминальной сетью» с многомиллиардным бюджетом

Фото: Максим Платонов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в «настоящую криминальную сеть» с представительствами в более чем 100 странах и годовым бюджетом в $50-60 млрд. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Володин обвинил USAID в совершении «преступлений против человечества», включая финансирование исследований в области биологического оружия (ссылаясь на обнаруженные на Украине биологические лаборатории), подготовку и организацию госпереворотов, спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков и пропаганду «темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки».

Спикер Госдумы напомнил, что устав USAID предусматривает поддержку экономики, здравоохранения, образования и оказание гуманитарной помощи.

— Сегодня штаб-квартира агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось, — заявил Володин.

Напомним, что 25 января USAID приостановило финансирование ряда проектов по поддержке Украины после приказа сенатора Марко Рубио о временной заморозке большей части программ иностранной помощи. Согласно данным госдепартамента США, Украина является крупнейшим получателем американской помощи по линии USAID, получив с 2021 по 2024 год $30,6 млрд, что составляет 21% всей международной помощи агентства.

Рената Валеева