Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

Фото: Динар Фатыхов

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации денежных средств в особо крупном размере, получила меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля. Решение было принято Чертановским судом Москвы.

Судья Василий Глух сообщил, что следственные органы не смогли убедить суд в необходимости заключения Митрошиной под стражу. В рамках домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом и любыми средствами связи.

Напомним, что блогершу Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. Следственные органы сообщили, что она приобрела более 127 миллионов рублей в результате преступной деятельности.

