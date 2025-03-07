Блогершу Александру Митрошину задержали за отмывание 127 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Блогершу Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. Следственные органы сообщили, что она приобрела более 127 миллионов рублей в результате преступной деятельности, сообщили в пресс-службе московского Следкома.

По версии следствия, Митрошина уклонилась от уплаты налогов, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Для того чтобы скрыть незаконное происхождение денег, Митрошина легализовала часть средств, купив недвижимость в Москве. Действие должно было создать видимость законного владения и распоряжения деньгами.

Следком России по Москве возбудил уголовное дело по статье 174.1 УК, которая касается легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.

Митрошина была задержана на Кубани и в ближайшее время будет доставлена в Москву для допроса. Следователи намерены выяснить все обстоятельства дела и установить, как именно блогерша смогла получить такие средства.

