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Набережные Челны внесли в бюджет России 140 млрд рублей за 2024 год

13:36, 10.03.2025
Набережные Челны внесли в бюджет России 140 млрд рублей за 2024 год
Фото: Реальное время

Набережные Челны внесли в бюджет России 140 млрд рублей за 2024 год, что на 17 млрд больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила начальник Инспекции ФНС по городу Диана Сагетдинова на аппаратном совещании.

Сагетдинова уточнила, что налоговые поступления распределились следующим образом:

  • 90 млрд рублей ушли в федеральный бюджет;
  • 48 млн рублей — внебюджетные фонды;
  • 40 млрд — в республиканский;
  • 9,5 млрд — в муниципальный.
Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Также имущественные налоги граждан составили 1,221 млрд рублей. В налоговой инспекции зарегистрировали более 17 тыс. юрлиц, столько же индивидуальных предпринимателей, 48 тыс. самозанятых и свыше 500 тыс. физических лиц.

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