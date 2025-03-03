На площади в центре Казани планируют провести турнир по прыжкам с шестом

Фото: Роман Хасаев

Турнир по прыжкам с шестом в рамках чемпионата России по легкой атлетике может пройти на площади в центре Казани. Об этом заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский. При этом функционер не стал уточнять, какую конкретно казанскую площадь рассматривают организаторы.



— На летнем чемпионате России, который пройдет в Казани, мы будем пробовать новые форматы. Часть дисциплин, например прыжки с шестом, мы хотим вынести в центр города и провести соревнования на одной из его главных площадей. Любой прохожий может посмотреть их, — приводит слова Ярышевского ТАСС.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Казани с 7 по 10 августа 2025 года. Также в рамках турнира организаторы планируют провести в столице Татарстана ночной забег.



Ранее турнир по легкой атлетике проходил в Казани летом прошлого года в рамках Игр стран БРИКС. Все легкоатлетические виды прошли на казанском стадионе «Центральный».

Зульфат Шафигуллин