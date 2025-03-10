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Президент России утвердил новые меры поддержки участников СВО и их семей

10:15, 10.03.2025
Президент России утвердил новые меры поддержки участников СВО и их семей
Фото: Михаил Захаров

Президент России утвердил ряд поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая прошла 6 марта 2025 года. Основные меры направлены на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщили на сайте главы государства.

  • Администрации президента и фонду поручено внести изменения в указ от 3 апреля 2023 года, чтобы расширить деятельность фонда на семьи пропавших без вести участников СВО.
  • Правительству предложено создать отдельную программу поддержки ветеранов, участвовавших в СВО, чтобы помочь им в предпринимательской деятельности. Это будет сопровождаться увеличением финансирования программы социальной помощи на основе социального контракта.
Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Правительству и фонду «Защитники Отечества» поручено рассмотреть возможность предоставления соцподдержки не только детям погибших участников СВО, но и их родным братьям и сестрам до 18 лет, а также неусыновленным детям, воспитывавшимся в семье погибшего.
  • Планируется разработка новых форматов соревнований по следж-хоккею и другим видам спорта для людей с ограниченными возможностями, в сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Комиссии Госсовета будет поручено обобщить практику предоставления социальной поддержки участникам СВО и их семьям, а также разработать стандарт для региональных мер поддержки.

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