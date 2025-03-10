Президент России утвердил новые меры поддержки участников СВО и их семей
Президент России утвердил ряд поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая прошла 6 марта 2025 года. Основные меры направлены на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщили на сайте главы государства.
- Администрации президента и фонду поручено внести изменения в указ от 3 апреля 2023 года, чтобы расширить деятельность фонда на семьи пропавших без вести участников СВО.
- Правительству предложено создать отдельную программу поддержки ветеранов, участвовавших в СВО, чтобы помочь им в предпринимательской деятельности. Это будет сопровождаться увеличением финансирования программы социальной помощи на основе социального контракта.
- Правительству и фонду «Защитники Отечества» поручено рассмотреть возможность предоставления соцподдержки не только детям погибших участников СВО, но и их родным братьям и сестрам до 18 лет, а также неусыновленным детям, воспитывавшимся в семье погибшего.
- Планируется разработка новых форматов соревнований по следж-хоккею и другим видам спорта для людей с ограниченными возможностями, в сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России.
- Комиссии Госсовета будет поручено обобщить практику предоставления социальной поддержки участникам СВО и их семьям, а также разработать стандарт для региональных мер поддержки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.