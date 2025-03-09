Снегопад осложнил ситуацию на трассе М-7 «Волга»

Фото: Динар Фатыхов

Из-за сильного снегопада и метели введено ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Башкортостане. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС в своем телеграм-канале.

Движение ограничено на участке автодороги М-7 «Волга» Казань — Уфа с 1231-го по 1331-й км, включающем территорию Уфы, Уфимского, Кушнаренковского и Дюртюлинского районов. В ведомстве поясняют, что причиной стали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограниченная видимость.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Госкомитет Башкирии по ЧС рекомендует водителям, планирующим поездки в данном направлении, учитывать информацию об ограничении движения и выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, ограничение движения введено на участках дорог регионального значения Бирск — Тастуба — Сатка и Уфа — Бирск — Янаул.

Рената Валеева