Вознесенский тракт сегодня ночью снова станет платным

Фото: Динар Фатыхов

С сегодняшнего дня, 9 марта, с 23:50 вновь станет платным проезд по Вознесенскому тракту в Казани. Плата за проезд не взималась на протяжении 20 дней. Об этом сообщается на официальном сайте оператора магистрали.



Напомним, стоимость проезда:

легковые автомобили, I категория: 90 рублей; в часы пик (06:30—09:00 и 17:00—19:30) — 150 рублей;

автомобили, II категория: 150 рублей;

автомобили, III категория: 250 рублей;

автомобили, IV категория: 350 рублей.

В часы пик повышенный тариф действует только для легковых автомобилей, для остальных категорий стоимость проезда фиксированная.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 будет платным до 15 декабря 2048 года.

Бесплатной альтернативой для автомобилистов остается Мамадышский тракт протяженностью 7,1 км.

Ранее сообщалось, что проезд по платному участку Вознесенского тракта будет бесплатным не более двух недель, и после возобновления платы тарифы не вырастут. Ожидается, что трасса вновь станет магистралью с интенсивным движением. Подробный анализ ситуации, включая причины временной отмены платы, изменения трафика и мнения экспертов, представлен в материале «Реального времени».

Рената Валеева