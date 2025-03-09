Российские войска освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска в ходе наступления освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.



— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, — заявили в ведомстве.