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Российские войска освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области

12:11, 09.03.2025
Российские войска освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска в ходе наступления освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, — заявили в ведомстве.

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