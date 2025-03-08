В Дагестане и Чечне заблокировали «Телеграм» из-за беспорядков

В Дагестане и Чечне заблокирован мессенджер «Телеграм». Это решение было принято по представлению правоохранительных органов, сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

— Решение о блокировке «Телеграма» в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем «Телеграм» и разблокируют, — сообщил Гамзатов.

Сбои в работе мессенджера наблюдаются в этих регионах Северного Кавказа с начала 2024 года. Гамзатов посоветовал пользователям переходить на альтернативные приложения.

Напомним, что в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки, вызванные рейсом из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате беспорядков было повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, а 30 представителей власти подверглись нападению.