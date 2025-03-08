В Татарстане число внесудебных банкротств граждан увеличилось на 299,3%

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Татарстане количество процедур внесудебного банкротства граждан возросло на 299,3%, по сравнению с предыдущим годом, составив более 1 тыс. дел. Об этом сообщили в РБК Татарстан.

За последние пять лет число банкротств в республике увеличилось в 6,8 раза. В 2019 году было зарегистрировано 1,7 тыс. случаев, а в 2020 году — 3,2 тыс. В прошлом году Татарстан занял девятое место среди российских регионов по числу обанкротившихся граждан, уступив Московской области, Краснодарскому краю и Москве.

Прирост банкротств в Татарстане стал самым значительным среди регионов ПФО. В других регионах, таких как Чувашия и Кировская область, рост составил 27,2%, а в Нижегородской области — 26,6%. Наименьший прирост зафиксирован в Самарской области — всего 6,2%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В целом по России число банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 23,6%, достигнув 431,9 тыс. случаев. В Татарстане также зарегистрировано 11,6 тыс. сообщений о введении судами процедур реализации имущества, что на 33,2% больше по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что в Татарстане приняли 12 649 заявлений о признании гражданина банкротом по итогам 2024 года, что на 30% больше, чем в 2023-м. Это 92,8% от общего числа поступивших заявлений о банкротстве.

