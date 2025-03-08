Граждане Белоруссии смогут участвовать в выборах местного самоуправления в России

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, получат право избираться в органы МСУ. Это стало возможным благодаря постановлению, подписанному председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

Согласно новому протоколу, изменения, внесенные в договор между Россией и Белоруссией, подписанный в 1998 году, позволят гражданам одной страны участвовать в выборах местного самоуправления другой страны. Таким образом, белорусы, живущие в России, смогут не только голосовать, но и быть избранными в российские органы власти.

Аналогичные права будут предоставлены и россиянам, которые постоянно проживают в Белоруссии. Это решение направлено на укрепление взаимосвязей между двумя странами и расширение прав граждан.

Документ будет предложен для подписания президенту России Владимиру Путину.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Это решение завершает все необходимые процедуры внутри страны для вступления документа в силу.

