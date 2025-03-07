В Казани восстановили движение трамваев после ремонта контактной сети

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В Казани вновь запустили движение трамваев на участке от улицы Д. Файзи до Ветеринарной академии. Ранее движение было приостановлено из-за повреждения контактной сети, о чем сообщила пресс-служба «Метроэлектротранса».

На время ремонта движение трамваев по маршрутам №5, 5а, 6 и 7 было остановлено.

Теперь пассажиры могут снова пользоваться трамваями, и все маршруты возобновили свою работу в обычном режиме.

