В Казани приостановили движение трамваев от улицы Д. Файзи до Ветеринарной академии
В Казани временно остановили движение трамваев на участке от улицы Д. Файзи до Ветеринарной академии. Причиной стали повреждения контактной сети, о чем сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
На данный момент движение трамваев по маршрутам №5, 5а, 6 и 7 приостановлено. Аварийные службы предприятия уже работают на месте, чтобы устранить проблему и восстановить движение как можно скорее.
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