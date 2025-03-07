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В Казани приостановили движение трамваев от улицы Д. Файзи до Ветеринарной академии

19:21, 07.03.2025
В Казани приостановили движение трамваев от улицы Д. Файзи до Ветеринарной академии
Фото: Максим Платонов

В Казани временно остановили движение трамваев на участке от улицы Д. Файзи до Ветеринарной академии. Причиной стали повреждения контактной сети, о чем сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент движение трамваев по маршрутам №5, 5а, 6 и 7 приостановлено. Аварийные службы предприятия уже работают на месте, чтобы устранить проблему и восстановить движение как можно скорее.

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