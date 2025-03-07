В Казани приостановили движение трамваев от улицы Д. Файзи до Ветеринарной академии

Фото: Максим Платонов

В Казани временно остановили движение трамваев на участке от улицы Д. Файзи до Ветеринарной академии. Причиной стали повреждения контактной сети, о чем сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент движение трамваев по маршрутам №5, 5а, 6 и 7 приостановлено. Аварийные службы предприятия уже работают на месте, чтобы устранить проблему и восстановить движение как можно скорее.

