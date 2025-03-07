Президент Сербии Вучич подтвердил приезд в Москву на День Победы

Фото: Максим Платонов

Президент Сербии Александар Вучич объявил о своем намерении посетить парад Победы 9 мая в Москве. Он сделал это заявление после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который Вучич охарактеризовал как «отличный и содержательный», сообщили в ТАСС.

В ходе беседы лидеры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества. Вучич подчеркнул необходимость продолжения работы межправительственных комиссий для восстановления торгового обмена и развития экономических связей между странами.

Также обсуждались ключевые темы, такие как сотрудничество с Российскими железными дорогами и заключение газового соглашения до 31 мая. Вучич уточнил, что необходимо найти решение для «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в условиях американских санкций.

Ранее Вучич поручил правительству создать рабочие группы для контактов с Вашингтоном и Москвой по вопросу санкций против NIS. Он также подчеркнул важность подготовки к переговорам с «Газпромом» о заключении нового трехлетнего газового контракта с учетом растущего потребления газа в стране. В рабочую группу войдут члены правительства и представители финансового сектора.

Президент Сербии выразил уверенность в том, что предстоящая встреча в Москве станет важным шагом для укрепления отношений между двумя странами.

Анастасия Фартыгина