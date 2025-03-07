Иранские туристы стали самыми щедрыми покупателями в России в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Иранские туристы возглавили список самых щедрых покупателей в России в 2024 году, потратив в среднем 240,9 тыс. рублей на покупки. Об этом сообщили в ТАСС.

На втором и третьем местах оказались грузинские и нигерийские туристы, которые потратили 214,9 и 196,8 тыс. рублей соответственно. Также в числе активных покупателей значатся туристы из Вьетнама с чеком 195,2 тыс. рублей.

Жители Туркменистана и Азербайджана также проявили интерес к шопингу в России, их средние расходы составили 187,6 и 177,1 тыс. рублей. Неожиданно высокие траты продемонстрировали гости из КНДР — около 156 тыс. рублей. Американцы увеличили свои расходы почти на 60%, достигнув 182,7 тыс. рублей.

Иранцы и вьетнамцы предпочитают брендовую одежду и косметику, нигерийцы выбирают дорогие аксессуары, а туристы из КНДР сосредотачиваются на ювелирных изделиях и золоте.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Вадима Клементьева, исполнительного директора DigiTaxFree, китайские туристы хотя и тратят меньше за раз (более 60 тыс. рублей), делают покупки гораздо чаще. Они чаще всего оформляют чеки tax free, так как обычно приезжают на короткое время.

Напомним, что субсидия в размере 27 млрд рублей будет направлена 84 субъектам России на создание туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на 2025—2027 годы.



Анастасия Фартыгина