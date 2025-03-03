Регионы России получат 27 миллиардов рублей на развитие туризма

Фото: Динар Фатыхов

Субсидия в размере 27 млрд рублей будет направлена 84 субъектам России на создание туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на 2025—2027 годы. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, средства будут использованы для развития инфраструктуры автотуризма, создания туристических маршрутов и благоустройства центров городов. Это позволит увеличить туристический поток и способствовать росту экономики регионов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Регионы смогут самостоятельно распределять средства на различные направления, включая строительство инфраструктуры для автомобильных маршрутов, создание кемпингов и пляжей, а также реализацию проектов по обустройству туристических центров. Также предусмотрено приобретение туристического оборудования и проведение фестивалей.

Министр экономического развития России Максим Решетников уточнил, что с 2025 года объем субсидий увеличится почти в полтора раза, что позволит регионам реализовать более масштабные проекты и увеличить количество туристических поездок.

Напомним, что согласно данным «СберАналитики», по итогам прошлого года Казань посетили 4,5 млн туристов — это на 12,5% больше, чем в 2023-м. Большая часть гостей — 3,3 млн человек, или 73,6%, — приехали из регионов России (+8,6% к 2023 году). Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина