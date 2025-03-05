В Госдуме предложили ужесточить требования к аренде жилья мигрантами

Фото: Реальное время

В России разработали законопроект, направленный на ужесточение требований к аренде жилых помещений мигрантами. Об этом ТАСС сообщил автор идеи глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Россияне устали жить рядом с мигрантскими гетто, которые стихийно образуются в съемных квартирах спальных районов наших городов. <...> Мы подготовили целый ряд изменений в Гражданском кодексе РФ, которые ужесточат требования к найму жилых помещений мигрантами, за исключением граждан Республики Беларусь, — сказал он.

Новые меры обязывают заключать с иностранцами договор найма жилого помещения. Максимальный срок такого договора не может превышать один год. При этом если в договоре не определен срок его действия, то он также считается заключенным на год. Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, сейчас срок такого договора может достигать пяти лет.

Также законопроект предлагает снизить срок возможного проживания временных жильцов-иностранцев с шести до одного месяца, а также исключить право тех иностранцев, которые уже заключили договор об аренде квартиры, на преимущество при его заключении на новый срок.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, согласно новым нормам, нельзя заключать договор поднайма жилья, если договор аренды был заключен с иностранцами. При этом собственники жилья наделяются возможностью расторгнуть договор аренды жилья с иностранцами, если они не вносили плату за два месяца.

— Нередко в одной крошечной квартире проживает сразу несколько мигрантских семей, а владельцы жилья узнают об этом постфактум, когда к нелегалам после жалоб соседей заглядывают стражи правопорядка <...> Схема известная: мигрант сначала заезжает в квартиру сам, а потом подселяет к себе родственников, друзей и прочих земляков, нередко получая с каждого нового жильца деньги себе в карман. Жалобы на подобные «резиновые» квартиры в ЛДПР приходят с завидной регулярностью, — подчеркнул Слуцкий.

Законопроект стал не первой мерой по борьбе с «резиновыми квартирами» — в феврале депутаты Госдумы разработали законопроект, устанавливающий норму в шесть квадратных метров на одного мигранта при регистрации по месту жительства. По замыслу авторов инициативы, это должно решить проблему так называемых «резиновых квартир», где нелегально прописывают десятки иностранцев.

Елизавета Пуншева