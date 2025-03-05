В Госдуме предложили ужесточить требования к аренде жилья мигрантами
В России разработали законопроект, направленный на ужесточение требований к аренде жилых помещений мигрантами. Об этом ТАСС сообщил автор идеи глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
— Россияне устали жить рядом с мигрантскими гетто, которые стихийно образуются в съемных квартирах спальных районов наших городов. <...> Мы подготовили целый ряд изменений в Гражданском кодексе РФ, которые ужесточат требования к найму жилых помещений мигрантами, за исключением граждан Республики Беларусь, — сказал он.
Новые меры обязывают заключать с иностранцами договор найма жилого помещения. Максимальный срок такого договора не может превышать один год. При этом если в договоре не определен срок его действия, то он также считается заключенным на год. Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, сейчас срок такого договора может достигать пяти лет.
Также законопроект предлагает снизить срок возможного проживания временных жильцов-иностранцев с шести до одного месяца, а также исключить право тех иностранцев, которые уже заключили договор об аренде квартиры, на преимущество при его заключении на новый срок.
Кроме того, согласно новым нормам, нельзя заключать договор поднайма жилья, если договор аренды был заключен с иностранцами. При этом собственники жилья наделяются возможностью расторгнуть договор аренды жилья с иностранцами, если они не вносили плату за два месяца.
— Нередко в одной крошечной квартире проживает сразу несколько мигрантских семей, а владельцы жилья узнают об этом постфактум, когда к нелегалам после жалоб соседей заглядывают стражи правопорядка <...> Схема известная: мигрант сначала заезжает в квартиру сам, а потом подселяет к себе родственников, друзей и прочих земляков, нередко получая с каждого нового жильца деньги себе в карман. Жалобы на подобные «резиновые» квартиры в ЛДПР приходят с завидной регулярностью, — подчеркнул Слуцкий.
Законопроект стал не первой мерой по борьбе с «резиновыми квартирами» — в феврале депутаты Госдумы разработали законопроект, устанавливающий норму в шесть квадратных метров на одного мигранта при регистрации по месту жительства. По замыслу авторов инициативы, это должно решить проблему так называемых «резиновых квартир», где нелегально прописывают десятки иностранцев.
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