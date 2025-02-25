Госдума предложила ограничить прописку мигрантов из-за проблемы «резиновых квартир»

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы разработали законопроект, устанавливающий норму в шесть квадратных метров на одного мигранта при регистрации по месту жительства. По замыслу авторов инициативы, это должно решить проблему так называемых «резиновых квартир», где нелегально прописывают десятки иностранцев. Законопроект появился в электронной базе нижней палаты парламента.

По новым правилам, например, в стандартной однокомнатной квартире площадью 18 кв. м можно будет зарегистрировать не более трех человек. Однако правительство выступило против этого предложения, указав на отсутствие механизма контроля за соблюдением нормы. Также вызывает вопросы порядок проверки легальности нахождения иностранцев в стране со стороны наймодателей.

МВД России категорически против принятия данного закона, считая его неконструктивным. При этом с начала 2023 года функционирует единый реестр иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, что позволяет проверять статус любого мигранта.

Как сообщает «Коммерсантъ», эксперты отмечают, что без решения проблемы «резиновых квартир» сохранится социальная напряженность между местным населением и мигрантами, а также продолжится перегрузка коммунальной инфраструктуры многоквартирных домов.

Несколько дней назад «Реальное время» писало о том, что злоумышленники организовали незаконное пребывание на территории России более 2 тыс. иностранных граждан. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Матвей Гавриков