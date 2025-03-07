Серийное производство «Атома» в Татарстане планируется запустить в июле 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Запуск серийного производства российских электромобилей «Атом» запланирован на июль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана по итогам посещения центра исследования и разработки проекта «Атом» делегацией из республики.

— Замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин в составе делегации республики во главе с депутатом Госдумы РФ Айдаром Метшиным посетил центр исследования и разработки проекта «Атом». В июле планируется запуск серийного производства «Атома», — говорится в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Таксопарки, каршеринговые компании и частные лица уже забронировали более 105 тыс. автомобилей. В настоящее время выпущено 13 функциональных прототипов.

Электромобиль «Атом» был впервые представлен публике в мае 2023 года. Ранее сообщалось о планах начать серийное производство и продажи во второй половине 2025 года.

Рената Валеева