В России снизили цены на шесть жизненно важных лекарств

Фото: Людмила Губаева

В России снижены цены на шесть жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Среди них — препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.

По данным ФАС, цены на референтные (оригинальные) лекарственные препараты снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах. Эти препараты были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Снижение цен коснулось следующих препаратов:

«Брезтри аэросфера» (Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол) — для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Цена снижена на 36% от средней стоимости в 2024 году;

«Энерзейр Бризхалер» (Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон) — для поддерживающей терапии бронхиальной астмы. Цены в среднем на 11% ниже средней цены реализации в 2024 году;

«Эврензо» (Роксадустат) — для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек. Согласованные цены снижены в среднем на 33% от средней стоимости в 2024 году;

«Тезспире» (Тезепелумаб) — для лечения тяжелой бронхиальной астмы. Согласованная цена в 3,1 раза ниже средней стоимости реализации в 2024 году;

«Полайви» (Полатузумаб ведотин) — для лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы. Снижение цены составило 35% от средней цены реализации в 2024 году;

«Биспонса» (Инотузумаб озогамицин) — для лечения отдельных видов лейкоза. Согласованная цена на 26% ниже минимальной цены в референтных странах.

В феврале президент России Владимир Путин поручил Минздраву представить предложения по улучшению условий допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок.

Рената Валеева