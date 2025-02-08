Минздрав разработает новые условия для допуска иностранных лекарств в Россию
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву представить предложения по улучшению условий допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко назначен ответственным за выполнение этого задания. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2025 года.
В рамках работы над предложениями Минздрав будет стремиться оптимизировать процесс регистрации и обращения иностранных лекарственных препаратов в стране, что может улучшить доступ граждан к современным медицинским технологиям.
Напомним, что в России расширили перечень жизненно важных лекарств, включив в него 18 новых препаратов, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Эти изменения касаются также списка медикаментов для лечения высокозатратных нозологий.
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