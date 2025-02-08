Минздрав разработает новые условия для допуска иностранных лекарств в Россию

Фото: Анастасия Фартыгина

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву представить предложения по улучшению условий допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назначен ответственным за выполнение этого задания. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2025 года.

В рамках работы над предложениями Минздрав будет стремиться оптимизировать процесс регистрации и обращения иностранных лекарственных препаратов в стране, что может улучшить доступ граждан к современным медицинским технологиям.

Напомним, что в России расширили перечень жизненно важных лекарств, включив в него 18 новых препаратов, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Эти изменения касаются также списка медикаментов для лечения высокозатратных нозологий.



Анастасия Фартыгина