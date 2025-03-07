Google снова оштрафован в России на 3,5 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили в РИА «Новости».
— Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей, — заявила представитель пресс-службы.
Основанием для составления протокола стало отсутствие отчета о результатах рассмотрения обращений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением российского законодательства.
Кроме того, Таганский суд Москвы в пятницу рассмотрит еще один протокол в отношении компании Google, на этот раз составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещенный контент.
Напомним, сумма требований российских телеканалов к Google составляет 2,8 дуодециллиона рублей и продолжает расти.
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