Путин назначил нового посла России на Кирибати

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Толченова, действующего посла России в Индонезии и Папуа — Новой Гвинее, чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кирибати по совместительству. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Толченов занимает должность посла России в Папуа — Новой Гвинеи с декабря 2024 года, а послом в Индонезии он был назначен в мае того же года.

Толченов, родившийся в 1965 году, находится на дипломатической службе с 1988 года. За время своей карьеры он занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом, включая пост советника-посланника посольства России в Индонезии (2008–2013 гг.) и заместителя директора третьего департамента Азии МИД РФ (2013–2024 гг.). Владеет вьетнамским, английским и французским языками.



Рената Валеева