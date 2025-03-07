Госдума займется регулированием безопасности татуировок

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по охране здоровья приступил к разработке законодательных мер, направленных на регулирование безопасности татуировок. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Бадма Башанкаев в своем телеграм-канале.

По словам депутата, инициатива связана с растущей популярностью татуировок и необходимостью информирования граждан о потенциальных рисках для здоровья, связанных с этой процедурой.

— Мы занимаемся обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, химического состава чернил и влияния на здоровье, — заявил Башанкаев.

Поводом для активизации работы в этом направлении послужили, в частности, результаты новых исследований датских ученых, заставляющие задуматься о безопасности популярного увлечения. Башанкаев подчеркнул важность проведения дополнительных, более глубоких исследований механизмов, с помощью которых татуировки могут влиять на здоровье, в том числе приводя к развитию рака.

— Это поможет разработать более безопасные чернила и методы нанесения тату, — считает депутат.

Реальное время / realnoevremya.ru

В рамках будущего регулирования планируется ужесточение требований к составу чернил, используемых для нанесения татуировок. Башанкаев полагает, что государственным органам контроля и организациям здравоохранения необходимо активно работать над минимизацией возможных рисков для здоровья.

Помимо этого, важной задачей является повышение информированности населения о потенциальных опасностях, связанных с татуировками.

Законодательная инициатива, по словам Башанкаева, направлена на защиту здоровья граждан и создание более безопасной среды для тех, кто решает сделать татуировку. Дальнейшая работа над законопроектом будет проходить в тесном сотрудничестве с экспертами и представителями профессионального сообщества.

Рената Валеева